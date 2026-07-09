27,5 jaar cel voor liquidatie en poging tot liquidatie in Ritthem

BREDA (ANP) - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Ritthem in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen.

De twee slachtoffers zijn in hun auto naar het buitengebied van Vlissingen gelokt. Toen een van hen uitstapte, loste de verdachte volgens de rechtbank een schot op het slachtoffer. "Vervolgens is er van dichtbij nog een extra schot op hem gelost. Er werd met volautomatische wapens ook op het tweede slachtoffer geschoten. Hij vluchtte en werd daarbij door meerdere kogels geraakt. Driekwartier later werd hij zwaargewond aangetroffen door wandelaars."

Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. "Het precieze motief is uit het onderzoek niet duidelijk geworden, maar dat lijkt samen te hangen met internationaal verhandelde drugs en het daarmee gemoeide geld."