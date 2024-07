Sprinters nemen het weer over in vijfde rit Tour de France

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (ANP) - Na de eerste bergrit van de Tour de France komen in de vijfde etappe waarschijnlijk weer de sprinters aan bod. De rit gaat van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint Vulbas over 177 kilometer en telt onderweg slechts twee klimmetjes van de vierde en laagste categorie.

Het dorpje Saint Vulbas, met iets meer dan duizend inwoners, huisvestte eerder al wedstrijden als het Critérium du Dauphiné en de Ronde van de Ain, maar is voor het eerst finishplaats in de Tour de France. De start is iets voor half twee, de finish wordt verwacht tussen kwart over vijf en kwart voor zes.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele leiderstrui weer terug. De Noor Jonas Abrahamsen start in het groen als leider van het puntenklassement. De Fransman Valentin Madouas mag zich als derde in het bergklassement achter Abrahamsen en Pogacar in de bollentrui hullen, terwijl Remco Evenepoel de witte trui draagt die hoort bij de beste jongere.