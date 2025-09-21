Sprinters verrassen met WK-brons op 4x100 meter estafette

TOKIO (ANP) - De Nederlandse sprinters van de 4x100 meter estafette hebben op de WK atletiek in Tokio verrassend de bronzen medaille behaald. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa liepen in de stromende regen dankzij vloeiende wissels een tijd van 37,81, een Nederlands record.

De Amerikaanse ploeg won goud in 37,39, Canada pakte het zilver in 37,55.

Het is de tweede keer dat een Nederlandse sprintploeg op een WK een medaille wint op de 4x100 meter. Patrick van Balkom, Timothy Beck, Caimin Douglas en Troy Douglas behaalden in 2003 in Parijs brons (38,87).

Vijf medailles

Het brons van de mannen volgde op het brons van de vrouwen op de 4x400 meter. De Nederlandse ploeg is daarmee op zes medailles gekomen en kan spreken van de succesvolste WK ooit. Op de WK in Boedapest van 2023 was het vorige record van vijf medailles neergezet.

Ekpo, Burnet, Mo-Ajok en Afrifa behoren individueel niet tot de snelsten van de wereld op de 100 meter, maar ze beheersen het overgeven van het estafettestokje bijna tot in de perfectie. Ondanks de regen in het Japan National Stadium gingen alle wissels snel en foutloos.

Zilver

De vier sprinters behaalden vorig jaar een zilveren medaille op de EK in Rome. Op de Spelen van Parijs misten ze de finale.

Afrifa en Burnet kwamen op de WK in Tokio ook individueel uit op de 100 meter. Afrifa reikte tot de halve finales, Burnet werd uitgeschakeld in de series. Mo-Ajok liep mee op de 200 meter en haalde de halve finales.