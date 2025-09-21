Bol verovert met brons op estafette vijftiende mondiale medaille

TOKIO (ANP) - Femke Bol heeft met het brons op de 4x400 meter estafette bij de WK atletiek in Tokio haar vijftiende medaille op een mondiaal toernooi veroverd. Het zijn er evenveel als Sifan Hassan.

De oogst van Bol bestaat uit vier olympische medailles (1 goud, 1 zilver en 2 brons), zeven medailles op de WK outdoor (3 goud, 3 zilver, 1 brons) en vier medailles op de WK indoor (2 goud, 2 zilver). Met die zeven WK-medailles is ze de beste Nederlandse atlete ooit.

Haar gewonnen medailles op de EK outdoor en EK indoor meegerekend komt het totaal van Bol op 27 plakken op internationale kampioenschappen. Indoor heeft ze zelfs elf keer goud en één keer brons.

Hassan heeft zes olympische plakken (3 goud, 3 brons), zes medailles van de WK outdoor (2 goud, 1 zilver, 3 brons) en drie medailles van de WK indoor (1 goud, 1 zilver, 1 brons).