ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bol verovert met brons op estafette vijftiende mondiale medaille

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 14:28
anp210925080 1
TOKIO (ANP) - Femke Bol heeft met het brons op de 4x400 meter estafette bij de WK atletiek in Tokio haar vijftiende medaille op een mondiaal toernooi veroverd. Het zijn er evenveel als Sifan Hassan.
De oogst van Bol bestaat uit vier olympische medailles (1 goud, 1 zilver en 2 brons), zeven medailles op de WK outdoor (3 goud, 3 zilver, 1 brons) en vier medailles op de WK indoor (2 goud, 2 zilver). Met die zeven WK-medailles is ze de beste Nederlandse atlete ooit.
Haar gewonnen medailles op de EK outdoor en EK indoor meegerekend komt het totaal van Bol op 27 plakken op internationale kampioenschappen. Indoor heeft ze zelfs elf keer goud en één keer brons.
Hassan heeft zes olympische plakken (3 goud, 3 brons), zes medailles van de WK outdoor (2 goud, 1 zilver, 3 brons) en drie medailles van de WK indoor (1 goud, 1 zilver, 1 brons).
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

Loading