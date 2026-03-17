Sprintploegen zonder Broeders-Bol naar WK estafette in Botswana

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse Atletiekunie stuurt een groep van dertig sprinters naar de WK estafette begin mei in Botswana. Lieke Klaver, Jonas Phijffers, Minke Bisschops en Elvis Afrifa zijn de blikvangers in de ploeg. Femke Broeders-Bol, olympisch kampioene gemengde estafette en in het bezit van tal van mondiale estafettemedailles op de 4x400 meter, ontbreekt. Broeders-Bol richt zich op de 800 meter, haar nieuwe afstand.

Doel van de sprinters is kwalificatie voor de estafettenummers 4x100 en 4x400 op de WK atletiek van 2027 in Beijing. De gemengde estafetteploegen willen zich ook plaatsen voor het eerste World Athletics Ultimate Championship. Dat toernooi in september in Boedapest is voorbehouden aan olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars. Het prijzengeld bedraagt 10 miljoen dollar

"De World Relays vormen de beste kans om die kwalificatie vroegtijdig veilig te stellen zodat we niet hoeven te wachten op de laatste wedstrijden", zegt bondscoach Laurent Meuwly in een persbericht. "Dat geeft ons de ruimte om de resterende toernooien te gebruiken om verschillende opties te testen. Kwalificatie is onze absolute prioriteit. Natuurlijk zullen we, als er een podiumkans ontstaat, er alles aan doen om die te grijpen, maar dat blijft ondergeschikt."