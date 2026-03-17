Minister Heerma hoopt snel met rijksambtenaren verder te praten

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 13:48
DEN HAAG (ANP) - Minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma hoopt snel weer met rijksambtenaren aan tafel te gaan om verder te praten. Dat laat hij weten in een reactie op de landelijke staking van 14 april. De ambtenaren protesteren dan tegen de nullijn. Heerma noemt het "hun goed recht om nu actie te voeren".
De nullijn houdt in dat ambtenaren van het Rijk dit jaar geen loonsverhoging en geen inflatiecorrectie krijgen. Daardoor gaan alle 160.000 medewerkers van het Rijk erop achteruit, stellen de vakbonden. De landelijke staking is de volgende stap na eerdere acties.
"Laat ik heel duidelijk zijn: we hebben ambtenaren nodig bij de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Het eerlijke verhaal is wel dat we moeten bezuinigen bij de rijksoverheid en dat er voor 2026 een nullijn is afgesproken", stelt de minister. "In de onderhandelingen eind vorig jaar is de bonden voorgesteld om de salarissen in 2027 wel weer te laten stijgen. Vanwege de nullijn in 2026 zijn ze hier niet mee akkoord gegaan."
