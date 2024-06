Sprintster Thompson-Herah neemt niet deel aan Olympische Spelen

KINGSTON (ANP) - Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah neemt niet deel aan de Olympische Spelen van Parijs vanwege een blessure. Ze zal dus haar titel op de 100 meter niet verdedigen. Dat meldt haar managementbureau ANDI in een verklaring. Vorige week dinsdag liet de 31-jarige Jamaicaanse al weten dat ze haar titel op de 200 meter niet zal proberen te prolongeren.

Thompson-Herah is de op een na snelste vrouw ooit op de 100 meter (10,54 in Eugene in 2021). De sprintster veroverde op de Spelen in Rio (2016) en Tokio (2021) goud op zowel de 100 als 200 meter. In Tokio pakte ze met de Jamaicaanse ploeg ook de olympische titel op de 4x100 meter.

De atlete liep dit jaar slechts twee keer een 100 meter. Bij haar laatste optreden op 9 juni in New York liep ze een blessure op. Ze kwam als laatste over de meet in 11,48 en moest daarna van de baan worden gedragen.

Het atletiektoernooi op de Spelen van Parijs begint op 1 augustus.