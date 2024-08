Sprintsters achtste in olympische finale 4x100 meter estafette

SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse sprintsters zijn op de Olympische Spelen van Parijs als achtste en laatste gefinisht in de finale van de 4x100 meter. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya klokten in het Stade de France een tijd van 42,74, een fractie minder snel dan in de series (42,64).

De Verenigde Staten won het goud in 41,78, het zilver was voor Groot-Brittannië in 41,85 en brons ging naar Duitsland in 41.97.

Een medaille was te hoog gegrepen voor het vrouwenteam, dat eerder deze zomer wel een bronzen medaille behaalde op de 4x100 meter bij de EK in Rome. Het kwartet had zich als achtste geplaatst voor de finale.