SAO PAULO (ANP) - In Brazilië is een vliegtuig neergestort met 58 passagiers en vier bemanningsleden aan boord. Braziliaanse media melden dat de eerste doden zijn gevonden nadat het vliegtuig in Vinhedo was gecrasht.

Volgens Voepass Linhas Aéreas, de betrokken luchtvaartmaatschappij, was het een ATR-72 turboprop-vliegtuig op weg van Cascavel naar Guarulhos bij São Paulo.

Beelden op sociale media tonen hoe het vliegtuig draaiend neerstort.