Stam en Schoon toch door naar achtste finale EK beachvolleybal

APELDOORN (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich met de nodige moeite geplaatst voor de achtste finales van het EK. Na een zege en twee nederlagen in de poulefase was in de tussenronde een overwinning op het Oostenrijkse koppel Lena Plesiutschnig en Katharina Schützenhöfer nodig om de plek bij de laatste zestien veilig te stellen, Het als tweede geplaatste Nederlandse duo, dat ook actief was op de Olympische Spelen in Parijs, won op het Marktplein van Apeldoorn in drie sets: 19-21 21-12 15-9.

Na de verloren eerste set moesten Stam en Schoon knokken om het Oostenrijkse stel te verslaan. In de tweede en derde set toonden ze hun oude niveau. "Meer servicedruk en het afmaken van de kansen, die we in de eerste set ook al kregen, zorgden voor de ommekeer in de wedstrijd", verklaarde Schoon op volleybal.nl.

Stam en Schoon nemen het in de achtste finales op tegen Maryna Hladun en Tetiana Lazarenko uit Oekraïne. Het Nederlandse duo verloor in de groepsfase van dat koppel. Emi van Driel en Kirsten Bröring bereikten ook de achtste finales. Zij wonnen in de tussenronde in twee sets van hun trainingsmaatjes Mila Konink en Desy Poiesz: 21-18 28-26.