Vereniging Warmtepompen: dwing consument tot aanschaf

De regering zou consumenten toch moeten dwingen om een warmtepomp te installeren, vindt Frank Agterberg, voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. "Ik begrijp dat mensen het prettig vinden wanneer ze ergens niet toe gedwongen worden, maar toch is het een slecht idee om dit niet te verplichten", stelt de voorzitter.

Hij reageert op een woensdag verschenen onderzoek waarin staat dat dit jaar slechts 98.000 warmtepompen in huishoudens worden geïnstalleerd, 35 procent minder dan vorig jaar. Volgens Agterberg leidt een warmtepomp uiteindelijk tot een lagere energierekening. "En we hebben in de wereld een klimaatprobleem, dus het blijven verstoken van fossiele brandstoffen is nooit een goed idee", vervolgt de voorzitter.

Het nieuwe kabinet verplicht huiseigenaren in de toekomst niet meer om een warmtepomp aan te schaffen ter vervanging van hun cv-ketel. De voormalige minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge wilde deze verplichting vanaf 2026 invoeren.

"Consumenten zagen het aankomen en zijn op hun handen gaan zitten, de markt is gaan afwachten", constateert de voorman van de vereniging. Het overvolle stroomnet leidt ook tot terughoudendheid bij consumenten. Daarbij heeft het kabinet de energiebelasting op gas verlaagd waardoor de elektriciteitsprijs in verhouding minder gunstig is. "Hierdoor komt de terugverdientijd van de warmtepomp net wat extra onder druk."