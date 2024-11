Start van F1-coureur Colapinto in Las Vegas pas na medische check

LAS VEGAS (ANP) - De deelname van Franco Colapinto aan de Formule 1-race van Las Vegas is onzeker. De Argentijnse Williams-coureur crashte hard in de tweede kwalificatiesessie en werd daarna volgens de regels medisch onderzocht. Mocht Colapinto kunnen starten dan moet hij eerst nogmaals een medische check doorstaan, meldt het team na de kwalificatie.

Colapinto liet na zijn crash wel weten dat hij in orde was. "Franco heeft een impact te verduren gekregen van meer dan 50G", meldde het team over de G-krachten die loskwamen op het lichaam van de Argentijn. "Een impact van zo'n grootte is zo ernstig dat hij morgen opnieuw onderzocht moet worden voordat we weten of hij toestemming heeft om te racen."

Het is bovendien de vraag of de renstal in staat is om op tijd een racewagen klaar te hebben voor Colapinto, die de veertiende startplek bemachtigde. De Williams raakte bij de crash zwaar beschadigd. Bij de vorige grand prix in Brazilië liepen de beide wagens van Williams ook al schade op.