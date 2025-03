Storer ritwinnaar in Parijs-Nice, Jorgenson blijft leider

AURON (ANP) - Michael Storer heeft de zevende etappe gewonnen van de Franse wielerkoers Parijs-Nice. De rit was door het slechte weer ingekort en eindigde met een klim van ruim 7 kilometer naar skioord Auron op 1600 meter hoogte. De Australiër van Tudor Pro Cycling Team kwam in de sneeuw alleen aan. De Zwitser Mauro Schmid finishte als tweede, de Duitser Georg Steinhauser werd derde.

In de strijd om de eindzege viel de Deen Mattias Skjelmose, de nummer 3 in het klassement, weg door een val. De Amerikaan Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike) behield de leiderstrui voor de Duitser Florian Lipowitz. De Nederlander Thymen Arensman steeg naar de derde plaats.

De organisatie had vrijdag al besloten de Col de la Colmiane te schrappen om de kans op sneeuw. Daardoor telde de etappe, vooraf voorzien als koninginnenrit, slechts 109 kilometer. Zondag volgt de slotrit met start en finish in Nice.

Zevende overwinning

Het was de zevende overwinning voor Storer, die in 2021 voor de ploeg DSM twee ritten won in de Ronde van Spanje. De 28-jarige Australiër bleef vooraan alleen over van een kopgroep van vijftien, die met twee minuten voorsprong aan de slotklim was begonnen. "Het gebeurt niet elke keer dat een drievoudig wereldkampioen voor je werkt", doelde hij op zijn Franse ploeggenoot Julian Alaphilippe, die mee was in de kopgroep. "Het was een mooie groep. Julian wist dat het een goede kans voor me was. Hij was de belangrijkste man van onze ploeg vandaag."

Achter de winnaar pakte Lipowitz drie seconden terug op Jorgenson, die in de groep met Arensman finishte. De Amerikaan, die vorig jaar Parijs-Nice ook al won, verdedigt op de slotdag een voorsprong van 37 seconden. Arensman, heeft een achterstand van één minuut en twintig seconden.