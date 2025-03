Zelensky benoemt delegatie voor eventuele vredesonderhandelingen

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een delegatie samengesteld voor eventuele onderhandelingen over het staken of stoppen van de oorlog met Rusland. Rusland en de VS hebben met elkaar over deze kwestie gesproken. De regering van Oekraïne staat vooralsnog buiten de Amerikaans-Russische dialoog over de beëindiging van de oorlog.

De chef van de presidentiële staf Andri Jermak voert de delegatie aan. Daarin zitten verder de minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha, de defensieminister Roestem Oemerov en Jermaks plaatsvervanger Pavlo Palisa.

Zelensky zei dat hij niet weet waar de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff donderdagavond in Moskou over gesproken hebben. President Donald Trump wil dat de oorlog snel ophoudt en dat Oekraïne daar grondgebied voor prijsgeeft. Zelensky zei dat Oekraïne bezet gebied nooit als Russisch zal erkennen, maar hij wil wel snel een bestand. De kwestie van Oekraïense gebieden is erg ingewikkeld volgens hem en kan later ter sprake komen.