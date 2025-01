Stroeve start Zheng tijdens regenachtige Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Olympisch kampioene Zheng Qinwen heeft na een stroef begin toch overtuigend de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De 22-jarige Chinese tennisster, vorig jaar finaliste in het grandslamtoernooi van Melbourne, won in twee sets van de Roemeense qualifier Anca Todoni: 7-6 (3) 6-1. Dat gebeurde in de overdekte Rod Laver Arena, waar de regen geen vat had op het spel.

Onweer en hoosbuien braken een uur na aanvang van het toernooi los boven Melbourne. Dat leidde tot het afbreken van de partijen op de buitenbanen, die net waren begonnen. Ook de Nederlandse Suzan Lamens, die de eerste set met 7-5 had gewonnen van haar Sloveense tegenstander Veronika Erjavec, moest de baan af en binnen schuilen.

De als vijfde geplaatste Zheng had geen voorbereidingstoernooien gespeeld en begon wat onwennig tegen Todoni. Ze moest tot het uiterste gaan om de eerste set in een tiebreak naar zich toe te trekken. In de tweede set ging het een stuk makkelijker voor Zheng, die vorig jaar de finale verloor van de Belarussische Aryna Sabalenka. Dat kwam mede doordat Todoni last kreeg van haar rug en veel fouten sloeg.

"De eerste wedstrijd is nooit eenvoudig en ik maakte een paar domme fouten", zei Zheng na de wedstrijd op de website van het toernooi. "Er ligt natuurlijk meer druk op bij mij, maar zoals Billie Jean King altijd zei: druk is een voorrecht. Dus laat mij maar spelen met de druk erop."