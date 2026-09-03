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Świątek staat ook in tweede ronde US Open slechts vijf games af

Sport
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 18:31
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NEW YORK (ANP/RTR) - Tennisster Iga Świątek heeft probleemloos de derde ronde van de US Open bereikt. De Poolse oud-winnares was in de tweede ronde met 6-3 6-2 te sterk voor de Argentijnse Nadia Podoroska. In haar openingspartij tegen de Chinese Wang Xiyu stond Świątek ook maar vijf games af.
Świątek is na een wisselvallig jaar bezig aan een goede periode. Eerder deze maand behaalde ze in Toronto haar eerste titel in 2026 en vervolgens bereikte ze in Cincinnati de halve finale. In New York gaat Świątek op jacht naar haar zevende grandslamtitel. Ze won de US Open in 2022.
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