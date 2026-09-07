Świątek strandt in vierde ronde US Open tegen Chinese Zheng

NEW YORK (ANP) - Tennisster Iga Świątek is in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld. De als achtste geplaatste Poolse ging in twee sets onderuit tegen de Chinese Zheng Qinwen, die het hoofdtoernooi via de kwalificaties had bereikt. Zheng won met 7-5 6-3.

Świątek leek op weg naar een eenvoudige overwinning en stond al snel met 5-0 voor. Zheng won de eerste set alsnog door liefst zeven games op rij te winnen. Świątek, die zich in het begin van de tweede set liet behandelen aan haar benen, kwam die tegenslag niet meer te boven.

Świątek was na een wisselvallig jaar juist bezig aan een goede periode. Vorige maand behaalde ze in Toronto haar eerste titel van dit jaar en vervolgens bereikte ze in Cincinnati de halve finale. Zesvoudig grandslamwinnares Świątek schreef de US Open in 2022 op haar naam.

Positie Zheng

Zheng was vorig jaar nog de nummer 4 van de wereld, maar is afgezakt naar de 121e positie. In 2024 verloor ze de finale van de Australian Open.

In de kwartfinale speelt de 23-jarige Zheng tegen de Japanse Naomi Osaka of de Kazachse Elena Rybakina.