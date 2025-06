Swiatek tegen Sabalenka in halve finale Roland Garros

PARIJS (ANP) - Iga Swiatek kan zich gaan opmaken voor een halve finale op Roland Garros, tegen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka. De Poolse titelverdedigster rekende in de kwartfinales in twee sets af met Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-1 7-5.

Swiatek won Roland Garros de afgelopen drie jaar en ook in 2020. De voormalige nummer 1 van de wereld is voorafgaand aan het Franse grandslamtoernooi weggezakt naar de vijfde plaats. Ze had een lange driesetter nodig tegen Elena Rybakina uit Kazachstan om de kwartfinales te bereiken. Svitolina versloeg na een lange partij de Italiaanse Jasmine Paolini, de finaliste van vorig jaar.

Swiatek en Sabalenka namen het op Roland Garros nog niet eerder tegen elkaar op.