Vrachtwagen truckdrama reed 31 kilometer per uur tijdens ongeluk

ROTTERDAM (ANP) - De vrachtwagen die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland bereikte een snelheid van 31 kilometer per uur. Dat bleek op de eerste dag van de inhoudelijke zitting van de strafzaak tegen de Spaanse chauffeur. Bij het incident kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Zeven anderen raakten gewond. De 48-jarige Juan C.S. had tijdens het ongeluk mogelijk een epileptische aanval, iets wat hij ontkent. C.S. heeft een geschiedenis van aanvallen en bezocht in het verleden een arts daarvoor.

Verschillende getuigen zagen de verdachte kort voor het ongeluk in gesprek met de chauffeur van een bestelbus. Uit gegevens van de truck blijkt dat die 24 seconden stilstond op een kruispunt en daarna in een rechte lijn de dijk afreed. In 7 seconden bereikte het 16,5 meter lange voertuig een snelheid van 31 kilometer per uur en legde in totaal een afstand van 56 meter af.