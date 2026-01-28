Swiatek verliest van Rybakina in kwartfinale Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Iga Swiatek blijft ook dit jaar zonder eindzege op de Australian Open. De Poolse nummer 2 van de wereld, die de drie andere grandslamtoernooien al wel won, verloor in de kwartfinales in Melbourne van de Kazachse Elena Rybakina: 5-7 1-6.
Rybakina, in 2023 verliezend finaliste op de Australian Open, stuit in de halve finales op Jessica Pegula. De Amerikaanse nummer 6 van de wereld versloeg haar landgenote Amanda Anisimova met 6-2 7-6 (1). Pegula is dit toernooi nog zonder setverlies. Ze behoorde nog niet eerder tot de laatste vier in Melbourne.
De andere halve finale gaat tussen tweevoudig winnares Aryna Sabalenka uit Belarus en de Oekraïense Elina Svitolina.