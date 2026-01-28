ECONOMIE
CNV snapt niets van schrappen banen bij chipfabrikant ASML

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 9:57
VELDHOVEN (ANP) - Vakbond CNV zegt "compleet overdonderd" te zijn door de aankondiging van ASML om 1700 medewerkers te ontslaan. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven maakte dat woensdag bekend, net als een recordomzet over vorig jaar. De vakbond vindt het "een heel diffuus verhaal".
ASML doet de vakbond denken aan "Rupsje Nooitgenoeg". "Het geld klotst tegen de plinten. De vooruitzichten zijn uitstekend. In een poging om nog meer winst te maken, moet er blijkbaar gestroomlijnd worden", reageert CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga. "Het bedrijf wil de focus op engineering en innovatie versterken. Daarbij lopen blijkbaar 1700 mensen in de weg die vooral in de procesbegeleiding werken. Zo ga je niet met mensen om."
ASML schrapt de banen, omdat het stelt dat de organisatie te stroef is geworden. Ingenieurs zijn te veel tijd kwijt aan zaken die niet met innovatie te maken hebben, lichtte financieel topman Roger Dassen woensdag toe. De chipmachinefabrikant is goed voor ruim 44.000 banen.
Onbegrip
Op de lange termijn wil ASML zo'n 20.000 extra medewerkers aantrekken. Dat leidt tot meer onbegrip bij de vakbond. "ASML geeft zelf aan de komende jaren enorm te groeien. Ze willen hun personeelsbestand zelfs uitbreiden. Dat je dan tegelijkertijd zoveel mensen op straat zet kan ik niet rijmen", stelt Huizinga.
ASML overlegt met de ondernemingsraad en vakbond over de ontslagen. CNV zet in op een "uitstekend sociaal plan".
