Swiatek verslaat Navarro en bereikt halve finale Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Iga Swiatek heeft eenvoudig de laatste vier van de Australian Open bereikt. De als nummer 2 geplaatste Poolse rekende in twee sets (6-1 6-2) af met de als achtste geplaatste Amerikaanse Emma Navarro. Swiatek neemt het om een plek in de finale op tegen de Amerikaanse Madison Keys, die Jelina Svitolina uit Oekraïne in drie sets versloeg: 3-6 6-3 6-4.

De andere halve finale gaat tussen titelverdedigster Aryna Sabalenka uit Belarus en de Spaanse Paula Badosa.

De 23-jarige Swiatek wist vier keer een grandslamtoernooi te winnen, maar kwam in Melbourne nooit in de eindstrijd. De beste prestatie van Swiatek bij de Australian Open was een plek in de halve finale in 2022.