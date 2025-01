Rechtbank doet uitspraak in zaak Greenpeace over stikstof

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de Staat. De milieuorganisatie wil dat de Staat gedwongen wordt om snel veel minder stikstof neer te laten komen op kwetsbare natuur.

De zaak diende in november. Greenpeace stelde in de rechtszaal dat landen volgens Europese regelgeving moeten zorgen voor een gezonde natuur. In Nederland gaat de natuur achteruit, benadrukte Greenpeace. De Staat moet "redden wat er te redden valt".

Maar snel en fors de stikstofneerslag op de natuur verlagen, vereist "extreem ingrijpende maatregelen", zo reageerde de Staat tijdens de zitting. Er wordt bovendien al veel geld uitgegeven aan stikstofbeleid. Overigens schrapte het nieuwe kabinet het grootste deel van het geld dat was vrijgemaakt voor de hervorming van het platteland.

Onlangs deed de Raad van State al een uitspraak die als gevolg heeft dat er binnen bestaande vergunningen niet meer zomaar met de stikstofuitstoot geschoven mag worden. De impact van deze uitspraak moet nog bekeken worden, maar het kabinet besloot wel tot het instellen van een speciaal kernteam van ministers dat een oplossing moet bedenken. Het kabinet vreest een erger 'stikstofslot' en maakt zich zorgen om de uitspraak.

Als de rechtbank woensdag Greenpeace in het gelijk stelt, kan dit de problemen rond stikstof voor het kabinet nog verder vergroten. Een kort geding over hetzelfde onderwerp vorig jaar verloor Greenpeace.