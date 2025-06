Synchroonzwemster Steenbeek grijpt naast brons op EK

FUNCHAL (ANP) - Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft bij het EK in het Portugese Funchal net naast een medaille gegrepen in de vrije kür. De 20-jarige zwemster kwam uit op het onderdeel solo, waarin ze een choreografie uitvoert op muziek.

Steenbeek kwam tot een score van 205,9425 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Klara Bleyer met 219,8363 punten. De Nederlandse komt donderdag nog in actie bij de technische uitvoering.

Steenbeek won vorig jaar bij de EK in Belgrado zowel bij de technische uitvoering als de vrije kür de bronzen medaille. Ze is de enige Nederlandse deelneemster op het EK en later in juli op het WK in Singapore. Het duet van Noortje en Bregje de Brouwer heeft deze zomer een pauze ingelast.