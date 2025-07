Synchroonzwemster Steenbeek zevende in WK-finale vrije kür solo

SINGAPORE (ANP) - Synchroonzwemster Marloes Steenbeek is bij de wereldkampioenschappen in Singapore als zevende geëindigd in de finale van de vrije kür solo. De 20-jarige Nederlandse noteerde 226.3387 punten en eindigde daarmee één plek hoger dan in de voorronde.

Voor Steenbeek is dit haar beste prestatie op mondiaal niveau bij de senioren. Het goud ging naar de Spaanse Iris Tio Casas, met 245.1913 punten.

Steenbeek eindigde zaterdag al als negende in de finale van de technische uitvoering. Dat was eveneens haar beste WK-klassering op dit onderdeel.