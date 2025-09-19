Synchroonzwemsters De Brouwer beëindigen carrière

NIEUWEGEIN (ANP) - Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer beëindigen hun carrière. De 26-jarige tweelingzussen wonnen vorig jaar bij de Olympische Spelen in Parijs de bronzen medaille in de categorie duet. Het was de eerste Nederlandse medaille ooit in die discipline.

"Na veertien jaar topsport voelden we allebei aan dat het een goed moment is om ons leven anders in te delen", zei Bregje de Brouwer via de zwembond. "Het was een bijzonder gevoel om olympisch brons te winnen met onze ouders en dierbaren op de tribune. We stoppen op ons hoogtepunt. We zijn iedereen dankbaar die onderdeel is geweest van onze route naar olympisch brons."

De zussen veroverden op het WK in Doha van 2024 zilver en legden vorig jaar ook beslag op twee gouden medailles op het EK in Belgrado. Dit jaar sloegen ze het EK en WK over om onder meer na te denken over hun toekomst.