Van Weel: beroep in MH17-zaak gaat Rusland niets opleveren

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) gaat ervan uit dat de internationale luchtvaartorganisatie ICAO Rusland verantwoordelijk blijft houden voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Eerder deze week werd bekend dat Moskou tegen dat oordeel beroep heeft aangetekend.

"Dat staat ze vrij", zei Van Weel na afloop van de ministerraad. Maar aan de uitkomst zal het volgens hem niets veranderen. "Ik ga ervan uit dat de uitspraak overeind blijft staan dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van MH17." Dat toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.

Nederland was nauw betrokken bij het onderzoek, waarvan Rusland de resultaten steeds in twijfel heeft getrokken. Moskou beticht de Nederlandse regering ervan Rusland te demoniseren. "Bespottelijk", vindt Van Weel. "En dat gaat over de ruggen van alle slachtoffers en van de nabestaanden die nog elke dag de pijn voelen."