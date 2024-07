Zwemsters Toussaint en De Waard missen finale 100 meter rugslag

PARIJS (ANP) - Zwemsters Kira Toussaint en Maaike de Waard zijn er op de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter rugslag. Toussaint eindigde in Parijs als veertiende en De Waard als dertiende. De beste acht zwemsters kwalificeerden zich voor de eindstrijd van dinsdag.

Toussaint kwam in de eerste halve finale tot de zevende tijd van 1.00,37. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Regan Smith was de snelste met 57,97. De Waard werd eveneens zevende in haar halve finale met 1.00,22. Haar halve finale werd met 57,99 gewonnen door Kaylee McKeown, de olympisch kampioene van Tokio.

Op de Olympische Spelen in Tokio drie jaar geleden eindigde Toussaint in de finale als zevende. De Waard werd toen ook uitgeschakeld in de halve finales.