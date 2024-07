Teambaas Visma wil meer actie tegen onveilige situaties in Tour

PAU (ANP) - Teams en renners moeten geen genoegen nemen met valpartijen zoals in de twaalfde etappe van de Tour de France, vindt teambaas Richard Plugge van Visma - Lease a Bike. Volgens hem had er iets gedaan kunnen worden aan de onveilige situatie door bijvoorbeeld meer seingevers of door hekken neer te zetten. Door de val van een renner van Astana ging ook klassementsrenner Primoz Roglic onderuit en de Sloveen stapte niet meer op in de dertiende etappe.

Plugge wijst op de rol die er had kunnen zijn voor de onafhankelijke organisatie SafeR, de stichting die vorig jaar werd opgericht om het professionele wielrennen op de weg veiliger te maken. "Die had van tevoren kunnen checken wat iedereen heeft kunnen zien. Dat het hier niet goed beveiligd was. De Tour de France organiseert heel veel dingen goed, maar op sommige punten laten ze het liggen. Iedereen heeft van tevoren aangegeven dat het niet goed zou gaan, Alle teams proberen dan van voren te zitten waardoor het tempo nog meer omhoog gaat. En dan gebeurt er toch iets omdat iemand een foutje maakt."

De teambaas van de ploeg van titelverdediger Jonas Vingegaard reageert ook op een eerdere opmerking van de Tourorganisatie dat het veel geld kost om dit soort problemen op de wegen op te lossen. "Maar nu is Roglic naar huis. Wat kost dat wel niet voor de Tour de France, voor het team en voor de renner? Die kosten worden vergeten."

Volgens Plugge is het aan de teams en renners om dit op te pakken. Hij wijst erop dat het met grote partijen als Red Bull en Lidl wellicht verandert. "Er komen partijen die professioneel kijken naar deze wereld en vinden dat we hier met elkaar iets aan moeten doen."