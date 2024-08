Teamsprinters in wereldrecord naar finale op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - De Nederlandse teamsprinters hebben zich op de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de finale. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines een tijd van 41,191. Daarmee verbeterden ze hun eigen uit 2020 stammende wereldrecord.

Het was uiteraard ruim genoeg om Canada te verslaan. In de finale treffen Van den Berg, Lavreysen en Hoogland het team van Groot-Brittannië, dat Duitsland versloeg in een tijd van 41,819. De strijd om het goud is om 20.10 uur.

Op de teamsprint starten drie renners van wie er na elke ronde één vanaf de koppositie uitstuurt. De derde renner bepaalt de tijd.