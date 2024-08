EIJSDEN (ANP) - Een deel van snelweg A2 bij het Limburgse Eijsden is enige tijd afgesloten geweest na een autobrand bij een tankstation langs de weg. De brandweer heeft meerdere blusvoertuigen ingezet, meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Door de hitte is een gedeelte van het afdak van het tankstation ingestort. Het tankstation zelf is niet geraakt. Niemand is gewond geraakt. De weg is inmiddels in beide richtingen weer open.