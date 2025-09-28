Teleurgestelde Evenepoel denkt dat er meer in had gezeten op WK

KIGALI (ANP/Belga) - Wielrenner Remco Evenepoel moest op het WK wielrennen in de Rwandese hoofdstad Kigali genoegen nemen met het zilver. De Belg, die een week eerder zijn wereldtitel in het tijdrijden prolongeerde, finishte na twee fietswissels op gepaste afstand van Tadej Pogacar.

"Er had meer ingezeten", zei Evenepoel tegen Sporza. "Als je ziet wat ik allemaal heb meegemaakt. Voor Mount Kigali reed ik in een put, waardoor mijn zadel was gezakt. Door die andere positie kreeg ik kramp in mijn hamstrings en moest ik van fiets wisselen, maar het zadel van die nieuwe fiets stond te hoog. Hierdoor kreeg ik last van mijn onderrug, waardoor ik nog een keer moest wisselen."

De tweede wissel kostte veel tijd. "Ik had echter zo veel last van mijn onderrug dat ik ook geen twee kilometer langer kon doorrijden", zei Evenepoel tegen de NOS. "Ik heb daarna elke helling zo hard mogelijk opgereden en nog het maximale eruit gehaald. Ik denk dat er meer in zat, maar achteraf is dat makkelijk zeggen."