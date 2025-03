Teleurgestelde Koeman: Oranje hoeft zich niets te verwijten

VALENCIA (ANP) - Teleurgesteld maar ook een beetje trots blikte Ronald Koeman terug op de uitschakeling van het Nederlands elftal door Spanje in de kwartfinale van de Nations League. "We hebben ons drie keer teruggevochten tegen de Europees kampioen", zei hij op een persconferentie in het Estadio Mestalla van Valencia. "Ik denk dat we uiteindelijk wat minder fortuinlijk waren dan Spanje, met een late tegengoal en een rode kaart in de eerste wedstrijd. We hoeven onszelf niets te verwijten."

Drie dagen na het gelijkspel in De Kuip (2-2) liet Oranje de thuisploeg na rust en in de verlenging wankelen. Nederland knokte zich driemaal terug na een achterstand maar verloor na een gelijke stand na verlenging (3-3) de strafschoppenserie. Noa Lang en Donyell Malen misten daarin vanaf elf meter. Lamine Yamal benutte een strafschop voor Spanje niet.