Teleurgestelde Otterspeer bedankt voor reserverol wereldbeker

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Hein Otterspeer reist niet als reserve mee naar de twee komende wereldbekerwedstrijden in Japan en China. Dat laat de 36-jarige sprinter weten op Instagram. Otterspeer plaatste zich vorige week bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen met zijn vijfde plaats op de 1000 meter, maar de schaatsbond besloot Kjeld Nuis aan te wijzen en Otterspeer geen startbewijs te geven.

"Ik ben erg teleurgesteld over de beslissing van de KNSB; dat is duidelijk", aldus de viervoudig Nederlands kampioen sprint. "Ik heb met de staf overlegd en besloten om niet als reserve mee te reizen naar Japan. Ik kan beter hier in Nederland trainen en bespaar mezelf daarmee een lange reis naar Azië. Dat is voor mij de beste keuze."

Nuis verscheen niet aan de start bij het kwalificatietoernooi. Hij had nog te veel last van een liesblessure. De selectiecommissie van de KNSB gaf de 35-jarige schaatser van Reggeborgh toch een ticket voor de 1000 en 1500 meter, de afstanden waarop hij bij de WK afstanden in februari respectievelijk brons en zilver pakte.