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Telgenkamp liet zich op WK tegen Spanje 'uit de tent lokken'

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 20:24
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AMSTELVEEN (ANP) - Duco Telgenkamp liet zich in de verloren halve finale (3-4) van de WK hockey tegen Spanje naar eigen zeggen uit de tent lokken. Dat zei de spits van Oranje na afloop tegen de NOS. Telgenkamp kreeg in het laatste kwart bij een 1-1 stand een tijdstraf van tien minuten, waarna Nederland de wedstrijd uit handen gaf.
"Ik ben een speler die met emotie speelt. Soms gaat dat heel goed en heel soms laat ik mij toch uit de tent lokken. Misschien is dat de onvolwassenheid die toch nog een beetje in mijn spel zit", vertelde de 24-jarige Telgenkamp over de duw die hij na een woordenwisseling uitdeelde aan de Spanjaard Xavier Gispert
"Ik ben iemand die verantwoordelijkheid pakt, ook als er dingen niet goed gaan. Ik denk dat ik hier wel een groot aandeel in heb", zei hij over de verliespartij.
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