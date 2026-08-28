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Coalitiepartijen onderhandelen zondag verder over begroting

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 20:27
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DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting die nog gemaakt moet worden. Vrijdag werd tot in het begin van de avond ook gesproken, maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit.
Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder dat er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zei dat er per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden.
Het minderheidskabinet moet er eerst onderling nog uitkomen na een paar weken met oppositiepartijen gesproken te hebben. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
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