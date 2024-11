Tennisbond heeft 400 kaarten beschikbaar voor finale Davis Cup

AMSTELVEEN (ANP) - Tennisbond KNLTB heeft vierhonderd kaarten beschikbaar voor de finale van de Davis Cup op zondag in Malaga, waarvoor het Nederlandse team zich vrijdag voor het eerst heeft geplaatst. Dat zegt een woordvoerder van de bond. De voorverkoop is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestart via de website van de bond.

Vrijdag waren er ongeveer vijfhonderd Oranjefans aanwezig tijdens de gewonnen halve finale tegen Duitsland. De woordvoerder verwacht voor zondag meer Nederlandse belangstelling dan vrijdag. Afgelopen dinsdag waren er ongeveer 750 Nederlanders aanwezig bij de zege van Oranje op Spanje.

"Mochten de kaarten via de tennisbond uitverkocht zijn, dan kunnen mensen ook terecht op de site van de Davis Cup", aldus de zegsvrouw van de KNLTB. In de Palacio de Deportes José Martín Carpena in Malaga, waar de finale wordt gespeeld, is plaats voor 11.000 toeschouwers.

De tegenstander van Nederland moet komen uit het duel tussen titelverdediger Italië en Australië. Die wedstrijd wordt zaterdag gespeeld.