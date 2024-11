Vandaag gruwelijk koud, morgen lenteweer: hoe kan dat?

Vandaag daalt de gevoelstemperatuur nog tot onder het vriespunt, terwijl morgen het kwik kan oplopen tot 17 graden. Zo'n abrupte weersomslag met een temperatuurverschil van meer dan 10 graden komt niet vaak voor.

Hoe dat kan? "Het heeft met de windrichting te maken. Eerst krijgen we de koelere lucht uit het noordwesten, en de buien die over de Noordzee ons land bereiken. Daarna draait de wind en wordt vanuit het zuiden warmere lucht uit Spanje en de Golf van Biskaje naar Nederland gebracht”, legt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza uit aan het AD.

Waarschijnlijk wordt er zondag ook weer een temperatuurrecord verbroken. "Het record in De Bilt voor 24 november staat op 14,4 graden, gemeten in 1980. Dat gaat er vrijwel zeker aan. Het landelijke record werd gemeten in het Limburgse Ell. Dat staat op 16,3 graden en stamt uit 2003. Dat zou ook kunnen worden verbroken.”

Zo'n record is ook een beetje toevallig. "Dat voor 25 november in De Bilt staat bijvoorbeeld op 17,2 graden. Het landelijke record van die dag is zelfs 18,9 graden. Dat gaan we dit jaar op 25 november bij lange na niet halen”, aldus Willemsen.