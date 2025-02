Tennisbond profiteert van groeiende populariteit padel

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal leden van de Nederlandse tennisbond (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)) heeft met 844.000 geregistreerde spelers bij het tennis en het padel vorig jaar een groei van 11 procent doorgemaakt. Dat heeft de KNLTB bekendgemaakt via een persbericht. Het doel van de bond is om volgend jaar 1 miljoen actieve spelers te hebben in Nederland.

Het aantal leden van KNLTB-verenigingen is in 2024 gestegen naar 656.000, wat een toename van 2 procent betekent. Veel verenigingen bieden combi-lidmaatschappen aan, waardoor het lastig is het aantal tennissers en padellers van elkaar te scheiden. De KNLTB stelt vast dat de populariteit van padel steeds verder groeit en tennis een stabiele positie behoudt. Verenigingen met tennis en padel groeien harder dan verenigingen met alleen tennis.