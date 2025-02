VS en GB weigeren verklaring AI-top Parijs te ondertekenen

PARIJS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en Groot-Brittannië weigeren zich aan te sluiten bij de gezamenlijke verklaring van de AI-top in Parijs. De verklaring bevat richtlijnen voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) op een inclusieve, ethische, veilige en duurzame manier.

De VS legden niet meteen uit waarom ze geen ondertekenaar zijn. Een woordvoerder van de Britse premier Keir Starmer zei dinsdag dat de gesprekken nog gaande waren en dat Groot-Brittannië zich bij andere initiatieven aansluit. "We zullen alleen initiatieven ondertekenen die in het nationale belang van het VK zijn", aldus een woordvoerder.

De AI-top vond tot en met dinsdag plaats in het Grand Palais in Parijs. Wereldleiders zoals de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, waren aanwezig. Namens Nederland waren minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) er.