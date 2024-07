Tenniscarrière Kerber voorbij na nederlaag op Spelen

PARIJS (ANP) - De tenniscarrière van Angelique Kerber is voorbij. In de kwartfinale van het enkelspeltoernooi op de Spelen ging ze onderuit tegen de Chinese Zheng Qinwen. Na ruim drie uur spelen werd het 6-7 (4) 6-4 7-6 (6). Voor het toernooi liet de 36-jarige Duitse weten dat het haar laatste zou zijn.

Kerber verloor nipt van de als zesde geplaatste Chinese. In de derde set stond ze zelfs 4-1 voor, maar die voorsprong ging verloren. In de tiebreak van de beslissende set overleefde Kerber nog drie wedstrijdpunten, maar Zheng was uiteindelijk scherper. Daardoor is Kerber vanaf nu geen profspeelster meer.

De linkshandige Kerber won drie grandslams en stond in 2016 bovenaan de wereldranglijst. Ze won de Australian Open en de US Open in dat jaar. Twee jaar later was ze ook nog de beste op Wimbledon.

De Duitse, die vooral het verdedigende tennis goed beheerste, speelde in Parijs ook het dubbelspel. Daarin verloor ze dinsdag met Laura Siegemund van het Britse koppel Katie Boulter en Heather Watson.