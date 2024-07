Bewondering alom voor 'krankzinnige' olympische missie Hassan

PARIJS (ANP) - Het nieuws dat Sifan Hassan op de Olympische Spelen in Parijs haar titels op de 5000 en 10.000 meter wil verdedigen en daarnaast ook nog de marathon gaat lopen, wekt alom bewondering en ongeloof. "Voor ieder ander zou dit krankzinnig zijn", schreef de Amerikaanse voormalige topsprinter Michael Johnson op sociale media. "Ik geloof niet dat er ooit een atleet is geweest die meer van racen houdt dan Sifan Hassan."

Volgens The Independent jaagt Hassan een 'onmogelijke' droom na. "37,5 rondjes op de baan en dan een marathon. De Olympische Spelen doen je soms verbazen over het ongelooflijke. Voor Sifan Hassan geldt niet dat ze voorzichtig is", schrijft de krant, ook verwijzend naar de unieke trilogie die de Nederlandse atlete op de Spelen van Tokio voltooide door de 1500, 5000 en 10.000 meter te lopen.

De Britse wereldkampioen op de 1500 meter Josh Kerr sprak zijn bewondering uit voor de missie van Hassan. "Ik zou het niet kunnen. De training voor een marathon is al gruwelijk zwaar en dan ook nog de 5000 en 10.000 meter erbij, het is indrukwekkend. Ze is zo allround."

Combinatie

ABC News schonk ook aandacht aan Hassan. "Een poging om haar titels op de 5.000 en 10.000 meter op de Olympische Spelen te verdedigen is niet genoeg voor de in Ethiopië geboren Nederlandse hardloopster Sifan Hassan. Ze zal zichzelf ook tot het uiterste drijven in een ultieme uithoudingstest en de marathon toevoegen aan haar programma op de Spelen van Parijs", meldde de Amerikaanse nieuwszender.

Niet eerder waagde een atlete op de Spelen zich aan deze combinatie afstanden. De Tsjechische hardlooplegende Emil Zatopek slaagde er in 1952 in op de Spelen van Helsinki goud te winnen op de 5000 en 10.000 meter én de marathon.