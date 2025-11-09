Tennisser Alcaraz begint ATP Finals met zege op De Minaur

TURIJN (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de openingswedstrijd bij de ATP Finals in Turijn gewonnen. De 22-jarige Spanjaard versloeg de mondiale nummer 7 Alex de Minaur in twee sets: 7-6 (5) 6-2.

Alcaraz won het eindejaarstoernooi, waar de acht beste tennissers van het seizoen het tegen elkaar opnemen, nog nooit. De huidige nummer 2 van de wereld brak de Australiër op zijn tweede servicebeurt. De Minaur richtte zich op, brak de Spanjaard terug en kwam langszij. In een tiebreak trok Alcaraz de set alsnog naar zich toe. In de tweede set verloor De Minaur zijn eerste drie servicebeurten aan de Spanjaard, die de wedstrijd na 1 uur en 42 minuten won.

In de groepsfase neemt Alcaraz het nog op tegen de Amerikaan Taylor Fritz en Italiaan Lorenzo Musetti. Musetti (23) verloor zaterdag in de finale van het toernooi van Athene van Novak Djokovic. De Serviër meldde zich na de winstpartij met een schouderblessure af voor de ATP Finals, waardoor Musetti alsnog werd toegevoegd aan het toernooi in eigen land.