Tennisser Alcaraz naar laatste zestien op gravel van Monaco

Sport
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 15:08
MONACO (ANP) - De Spanjaard Carlos Alcaraz (22) staat in de achtste finales van het tennistoernooi de Monte Carlo Masters. De nummer 1 van de wereld won dinsdagmiddag in twee sets van de Argentijn Sebastián Báez: 6-1 6-3. Alcaraz treft nu de Argentijn Tomás Etcheverry.
Alcaraz brak in de eerste set drie keer de opslag van Báez en trok de reeks eenvoudig met 6-1 naar zich toe. In de tweede set leek Alcaraz na een snelle break de partij helemaal naar zich toe te trekken, maar werd hij zelf in de zevende game teruggebroken. Alcaraz herstelde zich een game later door de opslagbeurt van de nummer 65 van de wereld weer te winnen. Daarna maakte hij de partij op zijn eigen service uit.
Alcaraz won het graveltoernooi in Monaco vorig jaar.
