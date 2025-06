HALLE (ANP) - Aleksandr Boeblik heeft het grastoernooi van Halle gewonnen. De 27-jarige tennisser uit Kazachstan versloeg in de finale in twee sets de als derde geplaatste Daniil Medvedev uit Rusland: 6-3 7-6 (4).

Het is voor Boeblik zijn vijfde ATP-titel. Hij won het toernooi in Halle ook al in 2023. Eerder dit jaar won Boeblik een challenger op gravel in Turijn.