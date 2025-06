Vondrousova doet met titel Berlijn vertrouwen op voor Wimbledon

BERLIJN (ANP) - Marketa Vondrousova heeft zondag het WTA-toernooi van Berlijn op haar naam geschreven. De Tsjechische was in de finale de Chinese qualifier Wang Xinyu met 7-6 (10) 4-6 6-2 de baas.

Vondrousova deed met de titel vertrouwen op voor Wimbledon, dat over ruim een week begint. Twee jaar geleden won ze het Londense grandslamtoernooi verrassend, als ongeplaatste speelster. Door blessures zakte Vondrousova op de wereldranglijst terug naar de 164e plaats.

Bij het toernooi van Nottingham was McCartney Kessler de beste. De 25-jarige Amerikaanse won in de finale van Dajana Jastremska uit Oekraïne: 6-4 7-5. Voor Kessler betekende het de derde titel in haar loopbaan.