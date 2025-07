Tennisser Den Ouden plaatst zich voor halve finales Dutch Open

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (ANP) - Tennisser Guy den Ouden heeft de halve finales van het Dutch Open Tournament bereikt. De als tweede geplaatste Nederlander versloeg op het gravel in Bunschoten-Spakenburg de Belg Gauthier Onclin met 6-2 6-3.

De 23-jarige Den Ouden, de mondiale nummer 184, treft de Brit Jan Choinski in de halve finales van de challenger op het complex van De Eemslag. De Nederlander werd drie weken geleden in het kwalificatietoernooi van Wimbledon uitgeschakeld door de Oostenrijker Filip Misolic, nadat hij zelf drie matchpoints niet had weten te benutten.