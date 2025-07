Meisje uit Tilburg treft zwangere schorpioen aan in rugtas van Chinese webwinkel

Wie iets koopt bij de goedkope Chinese webwinkels kan van alles verwachten, maar een schorpioen met allemaal babyschorpioentjes op haar rug? Dat is wel heel bizar.

Het overkwam de 10-jarige Arianna uit Tilburg. Ze had een tas gekocht bij Shein en daar bleek bij aankomst een levende schorpioen in te zitten. Het was ook nog een heel giftig exemplaar dat hoogzwanger was.

De schorpioen, die haar moeder met veel pijn en moeite wist te vangen, is uiteindelijk naar dierenpark De Oliemeulen gebracht. Daar kwamen ze erachter dat het dier in verwachting was. Een dag na aankomst is de schorpioen bevallen van maar liefst zes kleintjes.

Best bijzonder voor deze soort. Het gaat om een Chinese gouden schorpioen, vertelt Patricia Neuteboom van De Oliemeulen aan RTL Nieuws. "De draagtijd kan oplopen tot maanden. Het is dus zeer bijzonder en toevallig dat ze de eerste nacht in haar nieuwe verblijf de baby's heeft gekregen."

Niet geprikt

En gelukkig niet bij Arianna thuis, al had dat niet veel gescheeld. "Normaal gesproken laten we de nieuwe schooltassen gewoon in de verpakking en maken we die pas open aan het einde van de vakantie. Het is maar goed dat Arianna haar nieuwe tas zó graag wilde uitpakken, ik had god weet hoeveel van die beestjes hier in mijn woning kunnen hebben", aldus haar moeder.

Ze hebben bovendien mazzel dat ze niet zijn geprikt, vertelt Neuteboom. "Alle schorpioenen zijn giftig, maar deze soort is nog wel een stukje giftiger", legt ze uit.

Of de schorpioenen allemaal in De Oliemeulen blijven is nog afwachten. Mogelijk worden ze ondergebracht in een ander park.