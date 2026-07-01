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Tennisser Djokovic eenvoudig door op Wimbledon

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 23:08
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LONDEN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft de derde ronde op Wimbledon bereikt. De 24-voudig grandslamwinnaar versloeg de Griek Stéfanos Tsitsipás met 6-3 6-4 6-2. De Serviër treft in de volgende ronde de Fransman Arthur Rinderknech.
De laatste keer dat Djokovic (39) niet voorbij de tweede ronde op Wimbledon kwam, was in 2008. Vorig jaar verloor de zevenvoudig kampioen in de halve finale van de latere winnaar Jannik Sinner uit Italië.
Djokovic kwam tegen de twaalf jaar jongere Tsitsipás goed voor de dag. De huidige nummer 8 van de wereldranglijst verloor geen enkele keer zijn service. Hij won de eerste set na een enkele break en deed hetzelfde in de tweede set. In de derde set won hij vanaf 2-2 vier games op rij.
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