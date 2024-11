Tennisser Fritz begint ATP Finals met zege op Medvedev

TURIJN (ANP) - De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz is goed begonnen aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Turijn. De nummer 6 van de wereld was in twee sets te sterk voor de twee plaatsen hoger gerangschikte Rus Daniil Medvedev: 6-4 6-3.

Fritz (27) neemt na 2022 voor de tweede keer deel aan het toernooi waar de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen om de titel strijden. Twee jaar geleden bereikte hij de halve finales. In dezelfde poule neemt de Italiaan Jannik Sinner, de aanvoerder van de wereldranglijst, het op tegen de Australiër Alex de Minaur.

In de andere poule staat de Spanjaard Carlos Alcaraz in de eerste speelronde tegenover de Noor Casper Ruud en begint de Duitser Alexander Zverev tegen de Rus Andrej Roeblev. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de halve finales. Titelverdediger Novak Djokovic is er niet bij in de Inalpi Arena van Turijn. De Serviër meldde zich af met een blessure.